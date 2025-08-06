Косит под антивирус: новый троянец атакует Android-устройства россиян

Специалисты «Лаборатории Касперского» выявили более 3 тыс. случаев заражения новым шпионским троянцем LunaSpy Android-устройств в России. Первые атаки фиксировались еще в феврале этого года, но основной всплеск активности пришелся на июнь–июль, сообщают «Ведомости» .

Злоумышленники распространяют вредоносную программу через мессенджеры, маскируя ее под защитные решения и финансовые приложения. Троянец имитирует работу антивируса, показывая ложные уведомления об угрозах, чтобы выманить у пользователя необходимые разрешения.

LunaSpy обладает широким функционалом: запись через камеру и микрофон, отслеживание местоположения, кража паролей из мессенджеров и браузеров, доступ к контактам и СМС. Также обнаружен фрагмент кода для кражи фотографий, хотя эта функция пока не активирована.

Эксперты предполагают, что троянец используется не только для шпионажа, но и как инструмент для кражи денег. Это подтверждается как функционалом вируса, так и способами его распространения.

В России насчитывается около 60-70 млн Android-устройств — это 70% рынка, что делает их основной мишенью для таких атак. Хотя теоретически подобные троянцы могут создаваться и для iPhone, их распространение значительно сложнее из-за особенностей экосистемы Apple.