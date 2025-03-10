Кошмары и фобии: психолог предупредила об опасности кукол в гробах для детей

Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова заявила, что куклы и другие игрушки в гробах провоцируют у детей мысли о смерти, кошмарные сны и развивают фобии, сообщает NEWS.ru .

«Продажа кукол в гробах — явление, которое вызывает серьезные опасения среди специалистов в области детской психологии. Такие игрушки могут оказывать негативное влияние на психическое и эмоциональное развитие детей. Это всегда тревога и страх. Ребенок, играя, начинает задаваться вопросами о смерти и утрате», — сказала специалист.

По ее словам, до школы дети часто не осознают смерть как конечность жизни и воспринимают ее как временное явление. Символизирующие смерть игрушки могут усиливать непонимание и вызывают в сознании малыша путаницу.

Игры с такими пугающими куклами могут даже плохо сказываться на социальных навыках детей и приводить к агрессивному поведению, заключила психолог.