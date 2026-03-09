Кошмарил год: экс-гаишник установил прослушку в квартире в бывшей девушки

Бывший сотрудник Госавтоинспекции установил три прослушки в квартире бывшей возлюбленной и кошмарил ее год, за то, что она его бросила. Мужчина отделался условным сроком, сообщает Mash .

42-летняя Гульнара рассказала, что в январе прошлого года рассталась с 30-летним Дмитрием М., который стал поднимать на нее руку. Сначала обезумевший мужчина потребовал с нее стоимость билетов на Бали, куда они не полетели. Затем и вовсе начал контролировать и преследовать Гульнару. Однажды даже попытался изнасиловать в подъезде.

Также сталкер взломал аккаунты Гульнары в соцсетях и шантажировал, угрожая обнародовать личные данные. Затем, обманув ее дочь, Дмитрий выманил ключи от квартиры. Он проник в жилище и установил три прослушивающих устройства, одно из которых замаскировал под пауэрбанк, разместив под кроватью. В течение двух лет он тайно прослушивал женщину и ее дочь.

По словам Гульнары, Дмитрий уже 2 года за ней следит и нигде не работает. Мужчина уволился из ГАИ и продавал автомобили, однако сейчас все силы бросил на слежку. Ей пришлось целый год бороться со сталкингом. Только недавно Дмитрию приговорили к условному сроку.

