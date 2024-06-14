Кошки и собаки из приютов соберутся на фестивале WOOF ради поиска новой семьи

Фестиваль в поддержку животных из приютов пройдет 15–16 июня в Москве

В Москве организуют благотворительный фестиваль WOOF в поддержку животных из приютов. Его проведут 15 и 16 июня в общественном пространстве «Хлебозавод № 9», сообщила пресс-служба фонда «Ника».

На мероприятии соберутся более 90 собак и 190 кошек, которым нужно обрести новую семью. Все питомцы привиты, стерилизованы и имеют паспорт.

Гостям необходимо взять с собой документ, удостоверяющий личность, поскольку забрать животное можно только после подписания договора ответственного содержания.

Новоиспеченные хозяева получат полезные подарки от партнеров фестиваля и смогут поучаствовать в розыгрышах. Также на площадке будет работать пункт сбора подарков для четверолапых.

Пушистые обитатели приютов нуждаются в корме, амуниции и медикаментах. В дар от граждан также принимаются миски, лотки, наполнители и игрушки.

По словам президента благотворительного фонда «Ника» Веры Митиной, первое открытие фестиваля состоялось 9 лет назад. За это время свыше 1 300 животных нашли новый дом.

«Помимо пристройства собак и кошек и популяризации этого движения, мы также стараемся рассказывать людям о том, как питомцы оказываются на улице и как человек влияет на это», — отметила она.

Митина добавила, что посетить пространство сможет любой желающий — вход на мероприятие свободный.