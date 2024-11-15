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Корреспондент из Раменского медиацентра отмечена на региональном конкурсе СМИ

Корреспондент Раменского медиацентра Ольга Неаполитанская стала одной из победительниц VII регионального открытого творческого конкурса «Верное слово», который прошел 14 ноября в подмосковном Реутове. Ее авторская программа «Правда жизни» на Раменском радио была высоко оценена жюри, передает пресс-служьа администрации муниципалитета.

Конкурс «Верное слово» ежегодно собирает журналистов печатных и интернет-изданий, фотокорреспондентов, авторов радио- и телепрограмм из городов Московской области и других регионов России. В этом году на конкурс было подано около 150 заявок из 22 муниципалитетов Подмосковья и 56 территорий РФ.

Корреспондент Раменского медиацентра Ольга Неаполитанская вошла в число победителей с авторской программой «Правда жизни» на Раменском радио. Она заняла III место в номинации «Человек веры».

Участники соревновались в нескольких номинациях, посвященных духовным и культурным традициям, красотам природы, благотворительности и милосердию. Помимо торжественной церемонии награждения, гости конкурса смогли посетить молебен и экскурсию в храме Казанской иконы Божией Матери в Реутове.

Организаторами «Верного слова» выступают Союз журналистов Подмосковья и Московская митрополия Русской Православной Церкви. Цель конкурса — содействие формированию духовно-нравственной культуры, сохранение традиционных православных ценностей и поддержка журналистов, освещающих эти темы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.