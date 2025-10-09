Корпус Раменской больницы осмотрел глава округа в рамках рабочего визита

На этот раз работа штаба началась возле главного входа терапевтического корпуса Раменской больницы, где семимильными шагами выполняется капитальный ремонт, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На сегодняшний день на финишную прямую вышли работы по обновлению фасада. Теперь здание 1890 года постройки приобретает современный облик. Ход выполнения ремонтных работ глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев держит на личном постоянном контроле. «Огромный объем работ сделан с момента предыдущего рабочего визита. Фасадные работы выполнены на 70%. Полностью завершили ремонт кровли. Я обратил внимание, что на третьем этаже уже укладывают плитку. Все работы ведутся в соответствии с графиком, а значит, в конце декабря ремонт завершится. А уже в начале следующего 2026 года больница распахнет свои двери для жителей округа», — сказал Эдуард Малышев.

В настоящее время на объекте задействованы 5 единиц техники и 150 человек. В здании полностью закрыт тепловой контур, строители приступили к внутренней отделке. Площадь терапевтического корпуса составляет более 5 тысяч квадратных метров. Палаты будут рассчитаны на три койко-места, также предусмотрены необходимые помещения для маломобильных граждан.

Терапевтический корпус Раменской больницы рассчитан на 180 коек. Строители приступили и к благоустройству прилегающей к больнице территории. Здесь полностью заменят асфальтовое покрытие, а весной высадят молодые деревья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.