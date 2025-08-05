Корпус образовательного комплекса №11 откроется в мкр «Новое Пушкино» 1 сентября

1 сентября 2025 года в микрорайоне «Новое Пушкино» округа Пушкинский состоится открытие нового корпуса образовательного комплекса № 11 на 1 050 мест. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Комплекс спроектирован с учетом современных образовательных стандартов и потребностей учащихся. В школе предусмотрены просторные классы, оборудованные новейшими технологиями, что позволит проводить занятия на высоком уровне.

Одной из ключевых особенностей нового образовательного комплекса станет широкий спектр услуг спортивной направленности. В школе будут доступны занятия по различным видам спорта, включая: дзюдо и тхэквондо, спортивные бальные и эстрадные танцы, баскетбол и волейбол.

Кроме того, для учащихся, предпочитающих более спокойные занятия, будут доступны теплицы, где можно проводить уроки на свежем воздухе. Это даст возможность не только изучать биологию и экологию, но и развивать навыки работы с растениями.

Министерство образования Московской области представляет видеоэкскурсию по новой школе, в ходе которой директор Ольга Шаповалова расскажет о всех преимуществах проекта.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году в Подмосковье появится 14 школ, построенных за счет бюджета. Реализуется также госпрограмма по капремонту образовательных организаций.

«В рамках президентских целей, национальных целей вы знаете, что продолжительное время мы строим и продолжаем строить школы: когда-то 30, когда-то 34. В этом году у нас <…> 14 бюджетных школ, еще есть внебюджетные школы», — рассказал Воробьев.