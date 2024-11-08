Корпорация из Королева стало дипломантом всероссийского конкурса «Авиастроитель года»

сегодня в 17:50

Головное предприятие Корпорации, которое расположено в подмосковном Королёве, удостоено диплома в номинации «За вклад в обеспечение обороноспособности страны».

Торжественное вручение наград прошло в Москве. Открыл церемонию Председатель организационного комитета конкурса «Авиастроитель года», Президент Союза авиапроизводителей России, Академик Российской академии наук Борис Алешин.

Конкурс «Авиастроитель года» проводится Союзом авиапроизводителей России с 2011 года. При подведении итогов экспертным советом были рассмотрены десятки конкурсных работ ведущих предприятий по таким направлениям, как инновационные разработки, новые технологии, ОКБ года, выполнение государственного оборонного заказа, подготовка специалистов для авиастроительной отрасли, создание новых систем и агрегатов авиационного назначения, совершенствование нормативной базы, развитие послепродажного обслуживания.

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» создана в рамках реализации федеральной целевой программы «Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса».

Стратегической целью создания КТРВ стало сохранение и развитие научно-производственного потенциала ракетостроения, обеспечение обороноспособности государства, мобилизация ресурсов для создания высокоэффективных управляемых ракет и комплексов вооружения воздушного, наземного, морского базирования, усиления позиций России на мировом рынке вооружений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.