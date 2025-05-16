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В 2023 году корпорация МСП запустила акцию «МСП — Спасибо!» ко Дню российского предпринимательства. В этом году корпорация МСП продолжает акцию совместно с Минэкономразвития России и приглашает регионы, госорганы, ведомства и всех желающих присоединиться к ней в социальных сетях, используя хештегом #МСПспасибо . Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

Главы регионов и государственных ведомств, представители малого, среднего и крупного бизнеса, а также все желающие могут выразить благодарность предпринимателям, малому и среднему бизнесу, оставляя посты в социальных сетях с хештегом #МСПспасибо.

В День российского предпринимательства корпорация МСП в своем Телеграм-канале будет размещать репосты публикаций с этим хештегом.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.