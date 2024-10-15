Корпорация Apple показала новый iPad mini с встроенным ИИ

Новинка Apple работает на процессоре А17 Pro, поддерживает использование стилуса Apple Pencil Pro, а также имеет 12-мегапиксельную заднюю камеру и дисплей 8,3 дюйма Liquid Retina. Стоимость новинки на американском рынке начинается от 499 долларов за версию с памятью в 128 Гб. Эта версия оснащена только поддержкой Wi-Fi.

Если хочется, чтобы память устройства была 512 Гб, а поддерживало оно не только Wi-Fi, но и мобильную связь, то заплатить за устройство придется до 949 долларов, или 92 064 рублей по курсу от 15 октября 2024 года.

Новинка будет представлена в четырех цветах. Предзаказ можно оформить в 29 странах мира, в наличии планшеты будут с 23 октября.