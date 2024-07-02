Корпоративный психолог рассказал, как побороть кадровый голод в России

В условиях высокой конкуренции за таланты компании вынуждены балансировать между желанием привлечь квалифицированных специалистов и необходимостью уложиться в бюджет, сообщил РИАМО корпоративный психолог и эксперт Moscow Business School, юрист в области управления персоналом Игорь Шутов.

Это зачастую приводит к снижению требований к опыту и навыкам, что может сказываться на качестве работы.

«Однако бизнес осознанно идет на риск, понимая, что качество оказываемых услуг может оказаться на низком уровне. Каждая организация имеет ограниченный бюджет в рамках распределения зарплаты, который необходимо использовать разумно», — сказал Шутов.

С одной стороны, низкая оплата труда может отпугнуть высококвалифицированных специалистов, а с другой стороны, завышенные требования к кандидатам могут привести к нехватке сотрудников и замедлению развития бизнеса.

«Компании, которые получают сверхприбыль, как раз вынуждены повышать уровень зарплат, чтобы соответствовать запросам топовых кандидатов. В то же время другие организации, не имеющие такой возможности, снижают требования к сотрудникам и нанимают более дешёвую рабочую силу. Исходя из этого, действительно можно говорить о том, что дефицит именно квалифицированных кадров приводит к росту зарплат», — добавил эксперт.

Кадровый голод можно преодолеть, используя ИИ и чат-ботов. Например, в финансовой сфере ИИ активно применяется для закрытия коммуникации с клиентами с помощью чат-ботов и голосовых помощников. Кроме того, ИИ используется для противодействия финансовому мошенничеству через анализ нетипичного поведения физических и юридических лиц. Это позволяет банкам быстрее и точнее выявлять подозрительные операции и защищать средства клиентов.

«Однако полностью заменить человеческий труд искусственный интеллект пока не в состоянии. Он способен выполнять только функции операторов, отвечая на вопросы и решая стандартные задачи. Для сложных и творческих процессов всё ещё необходим человеческий фактор», — отметил психолог.

Переходя к логистической отрасли, здесь использование систем управления складом, таких как TopLog, позволяет компаниям значительно оптимизировать процессы. Например, перевозчику «Деловые Линии» эта система помогла в два раза быстрее обрабатывать заказы, что существенно улучшило качество обслуживания и снизило затраты.

В сельском хозяйстве технологии ИИ также находят свое применение. Они оптимизируют процессы выращивания сельскохозяйственных культур, начиная от анализа состояния почвы и заканчивая прогнозированием урожая. Это помогает фермерам более эффективно использовать ресурсы и увеличивать производительность.

Таким образом, автоматизация и цифровизация действительно могут существенно повысить эффективность труда и помочь справиться с кадровым голодом. Однако важно помнить, что ИИ пока не способен полностью заменить человека, и в каждой отрасли остается множество задач, требующих человеческого участия и творческого подхода.