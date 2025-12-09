Корпоратив 2025: Авито Услуги изучили тренды организации праздников

Авито Услуги провели исследование, посвященное организации корпоративных мероприятий в российских компаниях, которое показало, что большинство организаций (72%) планируют провести новогодний корпоратив для своих сотрудников в этом году, сообщает пресс-служб компании.

Исследование не только выявило ключевые тренды, но и проанализировало, как компании выбирают подрядчиков, и какие форматы и интерактивы становятся главными хитами предстоящих праздников. Эксперты также дали рекомендации по безопасному поиску услуг и организации мероприятий.

Согласно результатам исследования, почти четверть отечественных компаний (20%) предпочитают обращаться к услугам ивент-агентств для организации мероприятий под ключ, 17% арендуют площадки, 13% — ведущих, 11% заказывают услуги фото и видеосъемки, а 8% обращаются к кавер-группам и кейтерингу. Также 11% компаний приглашают танцевальные коллективы, а 6% организуют выступления артистов и развлекательные программы.

Известно, что у 28% компаний запланированы танцевальные программы с диджеем или тематические флешмобы. 21% респондентов организуют командные викторины или квизы, 19% создадут креативные фотозоны с реквизитом или моментальной фотопечатью. 17% компаний разыграют ценные призы, а 15% устроят командные игры на сплочение коллектива.

При выборе подрядчиков решающими факторами для 57% компаний являются живые отзывы и рейтинг. 30% опираются на рекомендации знакомых и бизнес-партнеров, а для 25% важны убедительное портфолио и реальные кейсы. Четкость и ответственность подрядчика (проработанное коммерческое предложение, точность договора) имеют значение для 21%, в то время как 16% обращают внимание на гибкость подрядчика и его умение слышать клиента. Также 12% компаний учитывают наличие пройденной проверки на платформе по реквизитам.

«Организация корпоративного мероприятия – это всегда вопрос доверия. Современные инструменты проверки и обратной связи помогают снизить риски и наслаждаться подготовкой к событию. Мы рекомендуем при выборе подрядчика всегда изучать его цифровой след: проверять отзывы, смотреть портфолио, уточнять детали в переписке на платформе и отдавать предпочтение исполнителям, которые прошли дополнительную верификацию. Это не просто формальность, а эффективный способ обезопасить себя и получить уверенность, что праздник пройдет именно так, как было запланировано», – сказала старший директор по доверию и безопасности Авито Наталья Юматова.

Также эксперты Авито Услуг дали несколько главных советов для проверки исполнителей в сфере развлечений:

1) Запросите короткое видео-приветствие или мини-презентацию. Попросите исполнителя записать 1–2 минуты в том формате, в котором он будет работать на мероприятии. Это поможет оценить не только профессионализм, но и энергетику, умение держаться в кадре или на сцене.

2) Узнайте, есть ли у подрядчика «запасной план» на случай форс-мажора. Спросите, как он действует, если заболевает ведущий, ломается оборудование или задерживается декоратор. Готовность к нештатным ситуациям — признак серьезного подхода.

3) Проанализируйте активность исполнителя в профиле. Обращайте внимание не только на отзывы, но и на то, как часто обновляет портфолио, отвечает ли на вопросы в обсуждениях.

4) Оцените, задаёт ли подрядчик вам вопросы о вашей компании и команде. Если исполнитель не интересуется корпоративной культурой, особенностями коллектива и целями мероприятия — это тревожный сигнал. Хороший специалист сначала слушает, потом предлагает.