Корова-рекордсменка из Воскресенска стала звездой выставки «Золотая осень»

Самая продуктивная корова России по кличке Шабера из подмосковного племенного хозяйства АО «Воскресенское» находится на седьмом месяце беременности. Именно по этой причине она не смогла лично присутствовать на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень», которая проходит с 8 по 11 октября в Москве. Зато на мероприятии была представлена ее цифровая копия.

Ее рекордный показатель составил почти 23 тонны молока за 305 дней первой лактации, что является на сегодня самым высоким надоем в стране. Шабера — корова голштинской породы. Она была выведена в АО «Воскресенское» от местных животных и представляет собой целую династию высокопродуктивных коров: в одном стаде с ней содержатся ее бабушка Широта, мать Шифровочка и дочь Шакира. По традиции всех коров одной родословной называют кличками, начинающимися с одинаковой буквы. В этом случае — с Ш.

Свою необычную кличку Шабера получила при рождении. Отел был сложным, и использовали специальный родовспогательный прибор — экстрактор. Небольшую деталь в нем как раз и называют «шаберой».

Шабера отличается и выдающимся экстерьером, получив от специалистов высокую оценку в 87-88 баллов за свою красоту. Несмотря на статус рекордсменки, корову содержат на том же рационе, что и остальных животных.

Шабера уже участвовала не в одной выставке. По словам главного зоотехника АО «Воскресенское» Николая Пермякова, у выдающейся коровы даже проявилась звездная болезнь. Она любит внимание и может подтолкнуть человека, чтобы его привлечь. Еще она любит позировать для фотографий. Сейчас главная надежда животноводов связана с предстоящим отелом — они верят, что на свет появится телочка, которая продолжит высокоудойную линию.

