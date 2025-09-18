Короткая пауза бабьего лета: когда в Москву вернется тепло

20-градусное тепло вернется в Москву в конце текущей недели после дождей и небольшого похолодания, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Бабье лето берет короткую паузу», — написал Леус в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в пятницу в столице ожидаются дожди и похолодание. Днем температура составит плюс 15 — плюс 17 градусов, что соответствует климатической норме. В субботу осадков не ожидается, а температура воздуха останется в рамках климатической нормы.

По словам синоптика, в воскресенье в Москву вернется бабье лето. В мегаполисе ожидается комфортная погода без дождей, а температура на 5-7 градусов превысит климатическую норму.

Леус добавил, что пик тепла придется на понедельник и вторник. Так, в начале следующей недели воздух прогреется до плюс 25 градусов. Однако уже в среду начнутся дожди, а столбик термометра опустится до плюс 15 градусов. А в четверг осень окончательно вступит в свои права.