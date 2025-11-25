Королевское предприятие РКК «Энергия» представила новаторские разработки на выставке Dubai Airshow

сегодня в 12:39

В Объединенных Арабских Эмиратах состоялась Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow. В экспозиции Роскосмоса РКК «Энергия» были представлены последние достижения — макеты актуальной продукции и множество перспективных проектов, включая полную конфигурацию будущей Российской орбитальной станции (РОС), сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Главный конструктор проекта РОС Владимир Кожевников рассказал о значении станция для российских космических исследований. «В отличие от МКС, где мы зависим от энергии партнеров, новая орбитальная станция будет полностью самообеспеченной. Это откроет новые горизонты для целевого использования научной аппаратуры, требующей высокой мощности, включая радиолокаторы и антенны», — отметил он.

Кожевников также подчеркнул важность международного сотрудничества в рамках проекта, которое позволит развивать ключевые компетенции отечественной космонавтики и достигать более эффективных результатов.

Кроме того, на стенде РКК «Энергия» были представлены макеты двух автоматических космических аппаратов, отличающиеся высокой технологичностью. Основные характеристики аппаратов включают:

Негерметичную конструкцию с трехслойными сотовыми панелями, интегрированными с пассивной системой теплового режима;

Объединенную двигательную установку с газовыми и стационарными плазменными двигателями, обеспечивающими довыведение спутников на рабочую орбиту;

Соларные батареи на основе современных трехслойных углепластиковых сотовых панелей и арсенид-галлиевых фотопреобразователей;

Высокоточные средства управления движением и навигации, включая звездные датчики и гиродины.

Участие РКК «Энергия» в Dubai Airshow подчеркивает стремление России к развитию космических технологий и укреплению позиций на международной арене.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.