Королевские спортсмены завоевали медали на межмуниципальном турнире по тхэквондо

В минувшие выходные в Красногорске прошли межмуниципальные соревнования по тхэквондо ВТФ «Кубок спортивного клуба Пионер». Более 100 человек из Иваново, Санкт-Петербурга, Костромы, Пензы, Москвы и Московской области бились за первые места. Честь города Королева отстаивали воспитанницы школы олимпийского резерва «Металлист»., сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В отборочных боях спортсменки проявили характер и волю к победе, они смогли дойти до полуфинальных и финальных поединков. В результате упорной борьбы тхэквондистки наукограда стали обладателями заслуженных наград.

Золотую медаль завоевала Татьяна Аверьянова, серебро у Екатерины Аверьяновой и Карины Сочневой, на почетную третью ступень пьедестала поднялась Софья Киселева.

Этот результат не случайность, а закономерный итог тяжелого труда, целеустремленности и преданности своему делу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.