Королевские долголеты посетили село Успенское Одинцовского городского округа

Королевские участники клуба «Активное долголетие» посетили село Успенское Одинцовского городского округа. В культурно-досуговом центре имени И. Д. Кобзона в селе Успенское долголеты посмотрели документальный фильм об Иосифе Кобзоне, а также для них организовали небольшой концерт, передает пресс-служба администрации городского округа Королев.

После этого участники посетили старинный храм Успения Пресвятой Богородицы, который расположен на живописном холме на берегу реки. В честь него получило свое название село Успенское. Для долголетов провели небольшую экскурсию и ответили на их вопросы.

Напомним, стать участником клуба может каждый житель Королева: женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.

Проект «Активное долголетие» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В рамках проекта проходят не только экскурсионные программы, но и спортивные, творческие и иные бесплатные мероприятия, направленные на поддержание активного образа жизни среди жителей пожилого возраста.

Стать участниками проекта могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60. Подробная информация есть на сайте dolgoletie.mosreg.ru.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.