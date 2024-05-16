Королева Камилла откажется от нарядов с натуральным мехом, но не всех

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Королева-консорт Камилла откажется от покупок вещей из натурального меха

Жена британского короля Карла III Камилла заявила о намерении больше не приобретать изделия из натурального меха. Таким образом она решила последовать примеру покойной королевы Великобритании Елизаветы II, сообщает «МИР 24» .

Королевская семья отправила соответствующее письмо в зоозащитную организацию «Люди за этичное отношение к животным». По данным Букингемского дворца, сотрудников воодушевила соответствующая позиция королевы-консорт.

«Для монархии правильно отражать британские ценности, признавая, что меху нет места в обществе», — подчеркнули зоозащитники.

При этом Камилла добила, что не станет отказываться от меховой одежды, которая уже есть в ее гардеробе.