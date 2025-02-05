Корги-спасатель Маруся из Щелкова продолжает помогать людям по всей стране

На этот раз корги Маруся из Всероссийского волонтерского движения «Маруся и друзья» вместе с руководителем волонтерского движения Леонидом Киселевым приехали в Мосоловскую школу Шиловского района Рязанской области, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Там они провели мастер-класс по канистерапии. Это лечение помогает детям с ограниченными возможностями здоровья. В канистерапии используют специально обученных собак.

На встрече родители детей с ОВЗ поговорили с волонтерами и узнали о программах помощи от местного социального центра развития. А еще с Марусей познакомился губернатор Рязанской области Павел Малков, его пригласила учительница Мосоловской школы, многодетная мама Людмила Селина. Она является официальным представителем корги-отряда «Маруся и друзья» в Рязанской области. Ранее приемного сына Людмилы вылечили собачки породы корги.

«Будем во всем помогать. В том числе договорились помочь ребятам из Шиловского района и центра социального развития с поездкой в музей Военно-воздушных сил», — поделился губернатор Рязанской области Павел Малков.