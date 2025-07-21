Корги-отряд из Щелкова отправился в ЛНР к детям с ограниченными возможностями

Команда корги-отряда «Маруся и друзья» из Щелкова отправилась в Луганск, чтобы подарить детям с ограниченными возможностями здоровья незабываемые эмоции от общения с четвероногими терапевтами и передать подарки. Это уже седьмая поездка отряда в Луганскую народную Республику. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В составе делегации — Президент корги-отряда Леонид Киселёв, владельцы собак, депутат муниципального Совета депутатов округа Щелково Елена Филина.

«Мы в очередной раз отправляемся с гуманитарной миссией в Луганск, хочется выразить благодарность главе городского округа Щелково Андрею Алексеевичу Булгакову за оказанную гуманитарную помощь, а также муниципальным депутатам и педагогам школы № 14 им В. П. Чкалова», — рассказала Елена Филина.

Первой точкой в Луганске стал Республиканский центр реабилитации детей-инвалидов «Возрождение». Здесь развивают коммуникативные навыки ребят в индивидуальных и групповых занятиях со специалистами, это способствует их социализации.

«Сегодня у нас большой праздник, мы отмечаем годовщину знакомства с корги-отрядом. Честно говоря, год назад мы думали что это будет одноразовая акция — очень красивая и приятная. Но так радостно осознавать, что наше знакомство переросло в крепкую дружбу, и сегодня мы рады приветствовать наших друзей из корги-отряда», — поделилась директор Центра Наталья Ващенко.

На протяжении всего года корги-отряд приезжал в центр и занимался с детьми. А дети, в свою очередь, готовили для них подарки и записывали видеообращения. Они искренне полюбили собак и стали называть их «наши терапевты». Сотрудники центра и родственники детей в один голос утверждают, что приезд отряда очень важен для воспитанников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.

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