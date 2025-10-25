Корейский окунь с Дальнего Востока угрожает экосистеме Черного моря

Корейский окунь, завезенный несколько лет назад с Дальнего Востока в Черное море, успешно адаптировался и расширяет свой ареал, сообщает ТАСС .

Как сообщил старший научный сотрудник Института биологии южных морей РАН Дмитрий Куцын, вид уже зарегистрирован в Мраморном море и, вероятно, проник в Средиземное

Ученый отмечает, что окунь растет быстрее, чем на родине, и увеличивает численность, что представляет угрозу для местных экосистем. Хищник конкурирует с аборигенными видами за кормовую базу, потребляет прибрежные виды и может привести к сокращению биоразнообразия.

Предполагается, что молодь окуня попала в Черное море с судами, перевозившими устриц с Дальнего Востока для местных ферм. Исследователи ожидают публикаций европейских коллег о дальнейшем распространении инвазивного вида.