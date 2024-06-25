Координационный военно-патриотический центр планируют открыть в Ленинском округе

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов обсудил создание координационного военно-патриотического центра на территории муниципалитета с Еленой Перепелицей, супругой военнослужащего, пропавшего без вести в ходе выполнения задач специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба главы городского округа.

«Идея создания координационного военно-патриотического центра пришла супругу Елены. В одном из своих отпусков он поделился с ней о том, что хочет передать опыт, полученный на практике, будущему поколению, о желаниях воспитывать в детях любовь к Родине с самого раннего возраста и передавать им свои знания. Сегодня это не просто важная идея, а стратегически необходимая инициатива. Конечно же, мы приложим все усилия для открытия подобного центра», — приводятся в сообщении слова Станислава Каторова.

В пресс-службе рассказали, что в ходе встречи глава округа совместно с супругой военнослужащего определили этапы создания организации, обсудили предстоящие центру инвестиционные и эксплуатационные вопросы.

«Важно, чтобы этот центр приносил пользу не только здесь, но и нашим бойцам, которые сейчас на фронте. В нашем округе сконцентрировано неимоверное количество волонтеров, которые оказывают различную помощь фронту. Но, на данном этапе, эта работа не систематизирована», — подытожил Каторов.

Он выразил уверенность, что центр во главе с Еленой Перепелицей позволит создать единый канал сбора и отправки гуманитарной помощи для наших военнослужащих.

«Члены семей участников специальной военной операции из Ленинского округа могут обратиться к нам за помощью по любым вопросам. Наш офис располагается в Видном на Советском проезде в здании кинотеатра „Искра“. Наша задача — комплексно сопровождать ветеранов СВО и членов семей погибших (умерших) бойцов, оказывать содействие по принципу „одного окна“ участникам СВО и другое», — рассказала Воробьева.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.