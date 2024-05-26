Координатор николаевского подполья: Россия нанесли двойной удар по Павлограду

сегодня в 11:23

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что РФ нанесла двойной удар по Павлограду. Прилеты 26 мая зафиксировали в сторону военной части 3024 Национальной гвардии Украины, сообщает «Царьград» .

По словам Лебедева, два удара нанесли в начале 01:00. Второй удар с детонацией произошел с «сильным фейерверком».

Один из ударов пришелся по особому складу, где предположительно, хранят западные дальнобойные ракеты ATACMS. Эту информацию официально не подтвердили.

На этой неделе на территорию складов возле военной части ракеты привезли в трех КамАЗах. По описания они напоминают м39 ATACMS. Ракеты работают при помощи твердого топлива.

Ранее Минобороны сообщало, что в результате активных действий мотострелковые подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 241 бригады территориальной обороны ВСУ в районе Степовой Новоселовки.