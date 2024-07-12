Концерты под открытым небом в рамках проекта «Музыка на Волге» пройдут в Дубне

В субботу, 13 июля, в 18:00 в сквере Ветеранов выступят сестры-близняшки Ирина и Светлана Висоцкие (финалистки программы «Ну-ка, все вместе» на телеканале «Россия 1»), Валерий Матушек, Никита Калуцкий. Прозвучат песни Высоцкого, кавер-версии популярных песен русского рока, известных хитов и душевных песен под гитару, сообщает пресс-служба администрации горокруга Дубна.

В воскресенье, 14 июля, в 17:00 на Менделеевской набережной выступит саксофонист Сергей Гвоздев с программой «Летнее настроение». Прозвучат джазовые и эстрадные композиции.

«Музыка на Волге» — это новый проект, который стартовал летом этого года в наукограде Дубна для жителей. Участники каждого концерта танцуют, подпевают и заряжаются хорошим настроением. Мероприятие проводится каждую неделю на набережной имени Д. И. Менделеева, а с прошлой недели — в Левобережной части города.

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