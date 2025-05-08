Концерты для участников войны во дворах их домов организовали в Ленинском округе

В Ленинском городском округе в преддверии 9 мая организовали адресные поздравления ветеранов. «Фронтовые бригады» из числа артистов местных творческих коллективов под аккомпанемент духового оркестра исполнили «Синий платочек», «Катюшу», «Майский вальс» и, конечно, «День Победы» во дворах домов, где проживают участники Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба главы муниципалитета.

«80-летний юбилей Победы — важнейшая знаковая дата для всех жителей нашей страны, особенно для непосредственных участников тех тяжелых событий. Это, прежде всего, их праздник. Но по состоянию здоровья нашим ветеранам уже тяжело посещать официальные торжественные мероприятия, поэтому, по сложившейся традиции, для них организовали поздравления на дому. Исполнение фронтовых песен под их окнами — это еще одна возможность сказать им спасибо за наше настоящее и будущее», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

На сегодняшний день в Ленинском городском округе проживают порядка 300 ветеранов Великой Отечественной войны — тружеников тыла, бывших малолетних узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда. Есть среди ветеранов 8 человек, которые являются непосредственными участниками боевых действий. Это Виктор Васильевич Жажин, Евгения Владимировна Белоногова, Михаил Никитович Доля, Борис Харитонович Канельский, Галим Авхалиевич Ахмадиев, Раиса Степановна Хараланова, Анна Егоровна Рязанова и Александр Александрович Ковальчук. В Год защитника Отечества по поручению Президента России все они удостоены знака «Почетного гражданина Ленинского городского округа».

«Эмоции ветеранов дорогого стоят. Они подарили нам мирное небо. Наш долг — дарить им заботу, помнить их подвиг и передавать эту память следующим поколениям. Крепкого здоровья всем нашим ветеранам! Спасибо за Победу!» — сказал Каторова.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.