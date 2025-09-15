Концертно-развлекательная программа «Осенние мотивы» прошла в Воскресенске

В Центре культуры и досуга «Москворецкий» в клубе «В гостях у Самоваровны» прошла концертно-развлекательная программа «Осенние мотивы». Программа в этот вечер была весьма разнообразной. Благодаря таланту и мастерству исполнителей концерт стал настоящим праздником как для зрителей, так и для самих артистов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Своим выступлением порадовали творческие коллективы ЦКиД «Москворецкий» и приглашенные артисты городского округа Воскресенск: коллектив современного танца «Иллюзия», солистки хора «Русские узоры» Валентина Тимошина и Татьяна Зайцева, Зинаида Пашкова, Светлана Захарова, Анатолий Вишня, Лариса и Фаина Кормаевы, Нейля Корнева, Людмила Микитюк, Сергей Лисецкий, Марина и Алексей Шамины. Артисты подарили зрителям прекрасное настроение и свою позитивную энергетику.

За приятным чаепитием гости вспоминали свою молодость, делились житейскими советами, общались, а также охотно участвовали в веселых конкурсах и музыкальных играх. Вечер в клубе «В гостях у Самоваровны» получился теплым, добрым и запоминающимся.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.