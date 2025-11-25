Концерт «Связаны одной нитью» в поддержку недоношенных детей прошел в Наро-Фоминске

21 ноября в поселке Калининец, в Доме культуры и спорта «ТАМАНЬ» состоялся праздничный концерт «Связаны одной нитью», приуроченный ко Дню матери. Основной темой вечера стала поддержка недоношенных детей, нуждающихся в особой заботе, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие было организовано в рамках масштабной Всероссийской акции #мненефиолетово, направленной на привлечение внимания к проблемам недоношенности и оказание помощи таким малышам и их семьям.

Перед зрителями выступили талантливые творческие коллективы городского округа. В их исполнении прозвучали лирические песни и стихи, были представлены хореографические номера. Все выступления были объединены идеями материнской любви, силы духа и надежды.

Концерт «Связаны одной нитью» наглядно продемонстрировал единство и готовность жителей округа поддерживать тех, кто в этом особенно нуждается. Организаторы выразили благодарность всем артистам, организаторам, волонтерам и зрителям, принявшим участие в этом вечере.

Пусть доброта, которая нас объединяет, делает мир светлее для каждого маленького сердца.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.