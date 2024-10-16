Концерт, посвященный закрытию мотосезона, пройдет в Павловском Посаде 19 октября

Байк-центр «Нулевой километр» действительно является точкой начала дорог, и рок-группа «КС» с удовольствием возвращаются на его сцену, чтобы выступить на концерте, посвященному закрытию мотосезона-2024. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Павловский Посад.

«Согреем всех огнем нашего концертного драйва! И, как всегда, без сюрпризов не обойдется», — отметили участники рок-группы.

Концерт состоится 19 октября в 18:00 по адресу: город Павловский Посад, улица Выставкина, 11, «Нулевой километр».

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Байкерский клуб «Нулевой километр» отметил своё 13-летие под звуки настоящего рок-н-ролла.

Свои лучшие композиции подарили гостям праздника творческие коллективы: «Авангард», «Крик», «Каберон», «Рок-группа „КС“.

Вход свободный.

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