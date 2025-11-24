Концерт группы «Белый шум» прошел в Павловском Посаде

Фото - © Управление по культуре, спорту и работе с молодежью

«Мы с нетерпением ждали концерт любимой группы. Домой возвращалась в приподнятом настроении. Ноги парили над сказочным городом. Что — то изменилось внутри и снаружи. Больше улыбок встречала на пути. Спасибо ребятам за чистое исполнение музыкальных композиций» — отметила Маргарита Смирнова, жительница Павловского Посада.

Первое выступление группы «Белый шум» в полном составе состоялось 25 января 2025 года на сцене Дворца культуры «Павлово-Покровский». Заявили ребята о своем существовании с песней «Пилат».

Сегодня группа «Белый шум» является постоянным гостем на рок-фестивалях, уличных концертах и других массовых мероприятиях в Павловском Посаде.

В истории группы есть и выступления в военной части для солдатов-срочников. Композиции «А ночью я плачу» и «Стой, зима» проигрывались с полноценными аранжировками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.