Концерт для детей с особенностями развития состоялся в Сергиевом Посаде

В парке около ДК им. Ю. А. Гагарина муниципальный оркестр устроил концерт для детей с особенностями развития в рамках проекта «Под управлением любви», сообщили в администрации Сергиево-Посадского городского округа.

Юные зрители и их родители послушали песни в сопровождении живого оркестра, потанцевали и просто хорошо провели время.

В 2020 году муниципальный оркестр получил грант Правительства Российской Федерации на реализацию творческого проекта, который призван оказывать реальную помощь детям с особенностями развития средствами культуры, искусства и музыки.

Муниципальный оркестр является ярким представителем музыкальной культуры Сергиево-Посадского городского округа. Новый этап в жизни оркестра начался с приходом в коллектив Заслуженного артиста России Владислава Кадерского, дирижера Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема, который возглавил коллектив с 2004 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе многодетным семьям вручили награды «Родительская слава». Их получили Владимир и Марина Чураковы. Они живут в Лобне и воспитывают 11 детей. Семья ведет активный образ жизни, сплавляется на байдарках и ходит в походы. Их дети занимаются дзюдо и фитнес-аэробикой.



«Владимир с 1994 года в составе отряда „Ровесники“ ищет останки без вести пропавших солдат в Великой Отечественной войне. Марина руководит Центром помощи многодетным семьям „Многомама Лобня“. В 2016 году получила знак „Материнская слава“», — рассказал Воробьев. 26.01.24