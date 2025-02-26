Концепцию благоустройства Центрального парка Люберец обсудили с жителями округа

Встреча с жителями городского округа Люберцы состоялась в картинной галерее. На ней обсудили разработанную концепцию благоустройства Центрального парка культуры и отдыха, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«При разработке концепции проектировщики учли все исходные данные парковой территории, а также захватили пустующую лесную часть. Кроме того, учли все пожелания жителей, которые были озвучены в сентябре 2024 года во время выездной администрации в формате соучастного проектирования. Согласно разработанной концепции парк состоит из трех частей (фрагментов): парадная, прогулочная и ландшафтная», — отмечается в сообщении.

Первый фрагмент включает в себя основное событийное наполнение: пригласительные площади, площадку для массовых мероприятий, фудкорт и детскую площадку.

Зону для более активного отдыха представляет второй фрагмент. В него включены спортивные зоны — комплексную спортивную площадку, а также существующий памптрек. Здесь же располагается существующая площадка для дрессировки собак и автогородок. Между деревьями пройдет беговой маршрут. Предусмотрена площадка для аттракционов.

Третий фрагмент — ландшафтный. Данная часть парка наиболее изолирована от остальной территории и представляет собой прогулочную зону с ландшафтными композициями, зонами тихого отдыха и разнообразным архитектурно-художественным освещением.

На встрече жители озвучили предложения, которые взяты в дальнейшую проработку.

Напомним, в городском округе Люберцы встречи в формате соучастного проектирования впервые провели в 2024 году. Новый формат предполагает активное вовлечение жителей в благоустройство общественных территорий. В 2025 году формат соучастного проектирования выдвинут на соискание Всероссийской муниципальной премии «Служение». Она проводится Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.