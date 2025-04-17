Концепцию благоустройства сквера на ул Побратимов в Люберцах обсудили на встрече с жителями

На встрече с жителями городского округа Люберцы обсудили разработанную концепцию благоустройства сквера на улице Побратимов «Добрый Ангел Мира», она состоялась в лицее № 12 (г. Люберцы, ул. Побратимов 19). Об этом сообщили в управлении благоустройства администрации муниципалитета.

«С 2019 года территория возле многоквартирных домов на улице Побратимов была зарезервирована под строительство Ледового дворца. Однако после обращений жителей о необходимости устройства на ней сквера, было принято решение о благоустройстве территории и создании комфортной среды», — отмечается в сообщении.

Учитывая пожелания жителей городского округа Люберцы, в сквере будут обустроены зоны как для активных игр и спорта, так и для проведения времени в тишине и уединении под тенью деревьев.

Реализовать проект планируется до конца 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.