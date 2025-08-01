Контролировать поток: как эффективно жить с клиповым мышлением

Клиповое мышление — привычка быстро воспринимать и перерабатывать информацию — называют бичом современного поколения, но на самом деле у такого способа воспринимать мир есть свои плюсы и минусы, сообщает Общественная Служба Новостей .

Оно способствует многозадачности и развивает внимание сразу по нескольким объектам, отсекает лишнюю информацию и помогает быстрее принимать решение. С другой стороны, клиповое мышление не дает запоминать скучную или неинтересную, по мнению человека, информацию и иногда ухудшает память.

Чтобы научиться эффективно функционировать с клиповым мышлением, эксперты советуют контролировать потоки входящей информации и в положенное время учиться расслабляться: практиковать медитации и осознанность.

Чтобы увидеть проблему, стоит ориентироваться на свои ощущения. Малейший дискомфорт указывает на необходимость пересмотреть свои привычки или просто отдохнуть.