Контроль и критика: как распознать психопата на первом свидании

Психолог Андрей Зберовский рассказал, как девушке на первой встрече опознать человека с психопатическими наклонностями, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, об опасности могут говорить несколько признаков: закрытость и игра в жертву, критика и попытки контроля.

«При первой встрече он может находиться либо в периоде стабилизации, поэтому покажется женщине улыбчивым и радостным. Но уже через полгода не исключено, что он впадет в фазу обострения состояния и станет агрессивным, например», — отметил Зберовский.

Очень плохой «звоночек» появляется, когда человек негативно реагирует на шутки и высказывания. По мнению психолога, здоровый мужчина не станет обижаться на мимолетные фразы.

Среди других опасных признаков, способных «выдать» психопата — попытки взлома границ или любые манипуляции. Так собеседник пытается оценить, будет ли женщина в дальнейшем ему подчиняться, отметил Зберовский.