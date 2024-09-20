Контрактники ВС РФ рассказали о достойной оплате и хорошей поддержке их семей

Командиры и заместители командиров формирований ВС РФ рассказали, почему пошли служить, как оплачивается их труд и какую поддержку от государства получают их семьи. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Здесь ты можешь делать свою работу. Я считаю, лучшая работа в мире, в жизни — защита своей Родины. И делаешь это спокойно, потому что знаешь, что государство твою семью не оставит, что она получает нормальное денежное довольствие, что очень много льгот семья получает, что дети могут рождаться, дети могут учиться, семья живет», — сказал командир зенитно-ракетного дивизиона с позывным Марс.

Замкомандира батальона ВДВ с позывным Пломбир отметил, что его дочь посещает детский сад бесплатно, налог за машину он тоже не платит.

«Поддержка идет нормальная, всех все устраивает. Но здесь в основном все не за поддержку, а за защиту своей Родины», — подчеркнул военный.

Замкомандира взвода РСЗО с позывным Линза рассказал, что смог приобрести квартиру.

«Скоро уже буду ремонт в квартире делать. Купил, а до этого снимал жилье», — уточнил боец.

По словам Пломбира, служить приходят и братья, и отцы с сыновьями.

«Чтобы воспитывать, рожать детей, нужно победить, поэтому самая главная цель, мечта — закончить войну, вернуться домой с победой. А по-другому у нас не получиться», — заключил Марс.

Труд военнослужащего достойно оплачивается. Единовременная выплата при заключении контракта от государства и региона составляет не менее 800 тыс. рублей. При выполнении боевых задач в СВО военнослужащий получает от 210 тыс. рублей ежемесячно. Дополнительные стимулирующие выплаты — до 1 млн руб. в год. Кроме того, положены 100-процентная компенсация военной пенсии и выплаты за получение государственных и ведомственных наград.

В настоящее время одни из самых высоких выплат получают бойцы, заключившие контракт с Минобороны РФ в Подмосковье. В регионе в Балашихе оборудован целый центр, где будущие бойцы могут пройти перед службой медобследование, первую военную подготовку.

Желающие пойти на службу по контракту от Подмосковья могут обратиться в специальный центр отбора контрактников по адресу в Балашихе: Восточное шоссе, владение 2. Если нет возможности обратиться в центр лично, можно получить подробную информацию по телефону: 8 (495) 990-77-77. Кандидат обязательно должен быть совершеннолетним и годным по состоянию здоровья.

Все подробности о наборе на военную службу, выплатах и льготах можно найти на сайте.

Заявление для прохождения отбора на контракт можно подать через портал «Госуслуги». Анкету возможно заполнить и в самом пункте отбора.

Подробная информация о контрактной службе также доступна в Telegram-боте. Можно еще написать на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы, оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.