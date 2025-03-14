Контрабанда без лицензии: эксперт объяснил риск покупки iPhone через AliExpress

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что покупка айфона через сервис AliExpress может оказаться незаконной или опасной: таким образом в Россию часто доставляют смартфоны без лицензии, контрабандой и поддельные модели, сообщает Общественная Служба Новостей .

«То есть у нас было все достаточно легально, за исключением вот этого канала в Алиэкспрессе, да, потому что не очень понятно, каким образом Алиэкспресс проходил бы таможню, да, и каким образом там получались бы заключения, там огромный пласт китайских телефонов шел», — пояснил эксперт.

По его словам, в последние годы в РФ большой перекос и спрос в этой сфере, поэтому далеко не все айфоны поставляют легально.

По данным Министерства промышленности и торговли РФ, около 31% телефонов в стране являются поддельными. С 1 декабря 2025 году могут ввести обязательную маркировку всей продукции системой «Честный знак».