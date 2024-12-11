Контент-мейкер из Клина получила региональную премию «Золотой пиксель»

Сегодня, 11 декабря в Доме Правительства Московской области состоялась торжественнная церемония подведения итотгов премии министерства информации и молодежной политики Московской области «Золотой пиксель Подмосковья» в области блогинга и журналистики в 2024 году, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Клин победил в номинации «Лучшее вертикальное видео» в городах с численностью до 100 тысяч подписчиков. На суд жюри была представлена видеоработа корреспондента «Молодежного ТВ» Алины Шаговой.

«Я хочу поблагодарить мою команду Молодежного Тв городского округа Клин.И безусловно хочу сказать большое спасибо Главе городского округа Клин Алене Сокольской, которая всегда нас поддерживает и помогает нам», — сказала Алина Шагова, получив сегодня на сцене Дома Правительства Московской области победную статуэтку.

«Алина — наш корреспондент и контент-мейкер. В проекте работает более 4 лет. Учится Алина в финансовом университете при Правительстве Российской Федерации. Награждена Благодарственным письмом Главы городского округа Клин», — рассказал руководитель «Молодежного ТВ» Данила Кирьянов.

Молодежное ТВ в Клину — это редакция, которая производит яркий, современный контент, рассчитанный на молодежную аудиторию и созданный для трансляции в социальных сетях в современной манере с использованием технологии креативного видеопродакшна. У команды есть и авторские передачи. Она постоянно пополняется новыми лицами, которые становятся корреспондентами, операторами и монтажерами. «Молодежное ТВ» было создано при поддержке главы городского округа Клин А. Д. Сокольской в Клину в 2016 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.