Контейнерную площадку поселка МИЗ оборудуют видеокамерой

С жалобой на навалы строительного мусора от неизвестных лиц на контейнерную площадку поселка МИЗ обратились местные жители. На место выехала заместитель главы Можайского округа Мария Азаренкова. В ходе обхода территории поселка было принято решение об установке системы видеонаблюдения, сообщила пресс-служба администрации Можайского городского округа.

«На нижнем Мизе поставим дополнительную камеру Безопасного региона, которая будет отслеживать кто из недобросовестных возчиков свозит строймусор на контейнерную площадку жителей. Разберемся!» — отметила Мария Азаренкова в своем Telegram-канале.

Оборудование будет подключено к системе «Безопасный регион» и позволит выявлять недобросовестных возчиков строительного мусора.

Еженедельно заместителями главы округа проводятся пешие обходы по населенным пунктам, на которых выявляется проблематика для передачи ее исполнителям в работу. Выезды организуются на основе обращений граждан, которые поступают в Центр управления регионом, а также по инициативе самих заместителей округов, отвечающих за закрепленные территории.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.