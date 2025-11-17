Консультации по вопросам мемориальных услуг пройдут в четырех округах Подмосковья

На неделе в четырех подмосковных офисах «Мои Документы» пройдут бесплатные выездные консультации по вопросам похоронного дела и погребения. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Бесплатные консультации пройдут в МФЦ по адресам:

17 ноября г. Серпухов, Борисовское ш., д. 17А;

18 ноября г. Красногорск, ул. Ленина, д. 2;

19 ноября г. Чехов, пл. Советская, д. 3;

21 ноября г. о. Химки, мкр. Сходня, ул. Чапаева, д. 7.

Чаще всего жителей Подмосковья на консультациях интересуют вопросы правильного оформления удостоверений о захоронении, оформления семейных (родовых) захоронений и получения разрешений на установку надмогильных сооружений (надгробий).

Найти консультантов центра мемориальных услуг в офисах «Мои Документы» можно по баннеру, расположенному рядом с местом проведения консультаций, и узнать по наличию форменной одежды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.