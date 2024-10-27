Константин Меладзе лишился отчества в новом паспорте
Украина сделала исключение и позволила своим гражданам, проживающим в Италии, менять паспорта в посольстве страны. Так композитор и продюсер Константин Меладзе лишился своего отчества, пишет Mash.
На фоне специальной военной операции Украина перестала менять паспорта мужчинам, которые живут за пределами родной страны. Власти считают, что такие граждане должны вступить в Вооруженные силы Украины и на деле доказать свою приверженность. Но Италия стала исключением, проживающие там украинцы могут поменять документы.
Так продюсер Константин Меладзе лишился своего отчества — Шотович. В украинских паспортах больше не указывают отчество, считая это пережитком советского времени.
Меладзе в настоящее время живет в Италии, но продолжает вести бизнес в России. Он предоставляет отчеты налоговой службе, в том числе и о смене документов.