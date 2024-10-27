Константин Меладзе лишился отчества в новом паспорте

Украина сделала исключение и позволила своим гражданам, проживающим в Италии, менять паспорта в посольстве страны. Так композитор и продюсер Константин Меладзе лишился своего отчества, пишет Mash .

На фоне специальной военной операции Украина перестала менять паспорта мужчинам, которые живут за пределами родной страны. Власти считают, что такие граждане должны вступить в Вооруженные силы Украины и на деле доказать свою приверженность. Но Италия стала исключением, проживающие там украинцы могут поменять документы.

Так продюсер Константин Меладзе лишился своего отчества — Шотович. В украинских паспортах больше не указывают отчество, считая это пережитком советского времени.

Меладзе в настоящее время живет в Италии, но продолжает вести бизнес в России. Он предоставляет отчеты налоговой службе, в том числе и о смене документов.