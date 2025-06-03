Институт «Царьграда» организует масштабное мероприятие — «Форум будущего — 2050». 9 и 10 июня в инновационном кластере «Ломоносов» МГУ обсудят, какими будут Россия и мир к середине XXI века.

Учредитель «Царьграда» Константин Малофеев заявил, что необходимо четкое представление будущего, которое вдохновит людей жить, создавать семьи и воспитывать детей.

По его словам, это будет держава творцов и созидателей, Великая Империя с глобальной целью.

«Мы должны возродить космическую мечту у миллионов детей и взрослых. Ведь это наш космос. Мы его открыли для всего человечества. Это будет Россия с суверенным цифровым геномом. Наш искусственный интеллект с нашими ценностями и роботы, заменившие неквалифицированных мигрантов», — добавил Малофеев.

На форуме будет формироваться это будущее России, пока что в форме идей, дизайнов и образов. Но без видения будущего невозможно разработать стратегию его достижения: определение цели необходимо для движения вперед, подчеркнул учредитель «Царьграда».

Он пригласил на форум всех заинтересованных лиц: мечтателей и визионеров, новаторов и предпринимателей. При наличии перспективных идей для общего будущего институт «Царьграда» готов оказать поддержку в их реализации.