Константин Малофеев назвал причины проблем с демографией в России

Президент РФ Владимир Путин постоянно возвращается к необходимости решения демографических вызовов. Учредитель «Царьграда» Константин Малофеев считает, что отчасти это связано с тем, что действия чиновников порой расходятся с его указаниями.

«Они (меры поддержки рождаемости — ред.) не будут работать, пока чиновники занимаются народозамещением вместо народосбережения», — отметил он.

У глав регионов появился целевой показатель по количеству рожденных детей. Однако в это число включаются и дети, рожденные иностранными гражданками, приезжающими в Россию в целях «родильного» туризма из стран Средней Азии. «Такой KPI нам не нужен», — подчеркнул Малофеев.

Он также предложил решение существующей проблемы. По его словам, необходимо четко понимать, что государство заинтересовано непосредственно в детях, являющихся гражданами России. Государственные служащие на всех уровнях должны знать, сколько детей родилось за месяц, сколько еще ожидается, и какие проблемы существуют у этих детей и их родителей. Только тогда демографический вопрос начнет решаться по-настоящему, считает учредитель «Царьграда».

Кроме того, в следующем году наиболее значительно сокращается финансирование госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» — на 34,3 млрд рублей, что составляет около 30%. Это прямой удар по демографии, уверен Малофеев. Люди не заводят семьи в маленьких квартирах-студиях, и, по его словам, необходимо развивать поселки с дорогами, газом, интернетом и строить нормальные дома площадью 150-200 квадратных метров. Рождаемость в частных домах значительно выше, чем в квартирах (в 2023 году — на 60%).

Таким образом, существуют действенные механизмы, позволяющие обеспечить точное выполнение требований президента, заключил Малофеев.

