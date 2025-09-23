Конную прогулку организовали для семей участников СВО из Балашихи

Конно-спортивный клуб «Пелагея» провел конную прогулку для членов семей участников специальной военной операции, проживающих в микрорайоне 1 Мая городского округа Балашиха. Мероприятие направлено на поддержку детей защитников Родины, сообщает пресс-служба администрации округа.

Инициатором конной прогулки выступила исполнительный директор фонда «Защита» Ирина Митюрина. Совместно с тренером клуба «Пелагея» Марией Ефремовой участники мероприятия совершили верховые прогулки, во время которых использовался метод иппотерапии, благотворно влияющий как на физическое, так и на психоэмоциональное состояние человека.

В знак благодарности за катание в завершении экскурсии семьи участников специальной военной операции передали конно-спортивному клубу «Пелагея» городского округа Балашиха дачные яблоки, морковь и сухари для лошадей.

Иппотерапия — это метод реабилитации и лечения различных заболеваний с помощью верховой езды и общения с лошадьми, который оказывает комплексное положительное воздействие на физическое и психоэмоциональное состояние человека.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда „Защитники Отечества“, и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.