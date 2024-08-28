Конноспортивное отделение начнет работать на Раменском ипподроме 2 сентября

Заместитель главы администрации Раменского городского округа Владимир Каменских вместе с руководством спортивной школы «Сатурн» провел встречу с родителями воспитанников, занимающихся в конноспортивном отделении. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В ходе встречи обсудили с родителями дальнейшее взаимодействие и перспективы развития отделения конного спорта», — отметил Каменских.

Он добавил, что со 2 сентября школьное отделение начнет свою работу.

Администрация Раменского городского округа, представители АО «Российские ипподромы» и тренерский состав обсудили возможность создания отделения «Конного спорта» в одной из муниципальных спортшкол. Ей стала спортивная школа «Сатурн».

«Дети, которые занимаются на ипподроме, продолжат тренировки в манеже под руководством своих наставников. Кроме того, открытие отделения позволит спортсменам тренироваться в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки и проводить соревнования разного уровня на территории округа», — рассказал замглавы округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.