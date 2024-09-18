Конкурсы и развлечения ждут жителей Клина на гастрофестивале «Золотой кабачок»

Гастрономический фестиваль «Золотой кабачок» приглашает жителей и гостей Клина на яркий и незабываемый праздник. В этом году фестивалю исполняется 20 лет. Организаторы подготавливают для посетителей особенное мероприятие. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Парк «Сестрорецкий» будет наполнен ароматами свежих фруктов и овощей, создавая уникальную атмосферу для всех гостей. Фестиваль предлагает разнообразную программу: от фотосессий у ярких инсталляций до мастер-классов по приготовлению осенних блюд.

Для ценителей музыки будут выступать талантливые музыканты, а для детей будут организованы увлекательные игры и развлечения. Одним из самых ожидаемых моментов станет конкурс на самый крупный кабачок и самую большую тыкву.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что праздник обещает стать подлинным источником вдохновения и радости для всех его гостей. Возрастное ограничение 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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