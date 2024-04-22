Конкурс «Служба спасения Подмосковья глазами детей» продлится до 23 августа

сегодня в 13:08

Прием работ на конкурс «Служба спасения Московской области глазами детей» продлится до 23 августа. К участию принимаются работы, изображающие фрагменты деятельности специалистов системы-112 Московской области и экстренных оперативных служб, в одной из трех номинаций: «Есть такая профессия», «Помогая людям», «Семь Я», сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Участниками могут стать дети от 5 лет, учащихся образовательных учреждений, представители детских и молодежных общественных и некоммерческих организаций и объединений Московской области и их родители.

В качестве конкурсных работ участникам предлагается создать рисунки, поделки, видеоролики, фотографии, мультипликационные проекты и многое другое.

Работы и заявки участников можно отправить любым удобным способом: на электронный адрес konkurs112@mail.ru; почтовым отправлением по адресу: 142115, Московская область, г. Подольск, ул. Машиностроителей, 7а (с пометкой «На конкурс»).

Подробная информация о конкурсе размещена на сайтах: 112mo.ru, 112.mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.