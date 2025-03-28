Конкурс МосОблЕИРЦ «Открытка мира» продолжает прием работ о Победе в Подмосковье

МосОблЕИРЦ приглашает юных жителей Подмосковья принять участие в творческом конкурсе, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. К участию приглашаются дети и подростки от 6 до 18 лет, сообщила пресс-служба МосОблЕИРЦ.

На конкурс уже поступили работы из Каширы, Ногинска, Пушкино, Новой Москвы и других населенных пунктов региона. В своих рисунках ребята изображают войну по-разному: вот солдаты идут в бой, воин защищает мать с ребенком, словно ангел, собака-санитар спешит на помощь раненым, а в небе летят голуби, символизирующие мир. А какой образ Победы представит ваш ребенок?

Организаторы с нетерпением ждут новые работы. Отправить рисунок можно до 14 апреля на электронную почту skk@mosobleirc.ru.

Призы для победителей: общий фонд составляет 90 000 рублей. Лучшие работы украсят майские платежные документы, и их увидят жители всего Подмосковья.

Подробнее о конкурсе можно узнать по ссылке.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.