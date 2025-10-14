Конкурс юных чтецов произведений Пушкина пройдет в музее-заповеднике А. Пушкина

23 октября в музее-заповеднике А. С. Пушкина, в усадьбе Вяземы, Одинцовского округа состоится 6 Международный конкурс юных чтецов произведений А. С. Пушкина «Пушкинские встречи». Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, мероприятие направлено на развитие интереса к творчеству А. С. Пушкина, воспитание любви к литературе и поддержание культурных традиций. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры региона.

В конкурсе примут участие школьники из разных населенных пунктов, в том числе с ограниченными возможностями, которые продемонстрируют свое мастерство в чтении и интерпретации классических литературных произведений великого русского поэта. Каждый конкурсант получит диплом и памятный подарок.

Зрителей ждет музыкальная программа с участием детского ансамбля классической музыки «Концертино» ДМШ имени Ю. А. Шапорина при МГИМ имени А. Г. Шнитке.

Это совместное мероприятие Музея-заповедника А. С. Пушкина и Благотворительного фонда «Развитие социально-значимых инициатив».

Адрес проведения: Московская область, поселок Большие Вяземы, усадьба Вяземы, Большой зал Восточного флигеля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.