Жить = Мечтать

«Индекс Мечтателя» — это прикладной инструмент управления своей мечтой. Ведь очень часто мы не понимаем, с какой стороны подойти к ней, чтобы воплотить в жизнь. Новый конкурс позволяет взглянуть на это с другого ракурса, переосмыслить и придать своей мечте целостности и направленности. Выполняя конкурсные задания, участник на выходе получает социально значимый проект и готовый план его реализации. Это уникальная возможность для каждого трансформировать мечту в цель и построить к ней маршрут.

Многим людям участие в конкурсах, реализуемых на президентской платформе «Россия — страна возможностей», дало путевку в жизнь, предоставив шанс ярко заявить о себе и своей мечте. О том, как жизненно важно мечтать и идти к своей цели, не пасуя перед трудностями, мы поговорили с одним из финалистов Национальной премии «Россия — страна возможностей», участником конкурса «Индекс Мечтателя» Сергеем Соколовым.

Навстречу переменам

У Сергея непростая судьба — он вырос в детском доме, столкнулся с множеством проблем и сложностей, но смог их преодолеть, не замкнуться в себе и создать социально значимый проект «Навстречу переменам», где помогают таким же молодым людям, как он сам.

«Я родился в Липецке. Все свое детство я был в детском доме, потом в приемной семье, а после — опять в детском доме. На этом пути я сталкивался с проблемами, решить которые одному оказалось очень сложно. После выпуска из детского дома я понял, что моя дальнейшая жизнь обязательно должна быть связана с защитой прав детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Чтобы начать воплощать свою мечту, я создал свой проект „Навстречу переменам“, который помогает сиротам и подросткам стать лучшей версией себя», — сказал он.

Ради таких историй и был создан конкурс «Индекс Мечтателя». Это концентрация возможностей и пошаговых инструкций по реализации своего социально значимого проекта, где талантливые целеустремленные люди находят себе единомышленников и друзей, поддержку и помощь и, конечно, обретают веру в себя и свою мечту!

«Моя мечта — цель — стать таким человеком, который сможет решать проблемы детей. Почему именно такая мечта? Это даст мне максимум возможностей для работы и реализации. Сейчас есть идеи и мысли, но не хватает инструментов. Чтобы достичь своей мечты, мне нужно как можно большему числу людей рассказать о своем деле, о себе. Заявить о том, что есть такие истории успеха. Главная цель моего участия в конкурсе — получить поддержку своей мечте, своему делу. Это не только отличный трамплин для достижения целей, но и сообщество уникальных и всесторонних вдохновителей. Иметь рядом заряженных людей необходимо, особенно в моей истории — это мотивирует на действие», — уточнил Сергей.

Вдохновляясь, вдохновляй!

Известно, что через помощь другим мы, в первую очередь, помогаем себе. Именно участвуя в «Индексе Мечтателя», у молодых людей от 15 до 21 года есть возможность проявить себя через свои таланты и мечты. Здесь они могут прокачать свои навыки, проработать слабые места и пойти по траектории личностной и профессиональной самореализации.

«Участие в конкурсе дало мне возможность заявить о себе и подойти ближе к исполнению мечты. Стать частью дружного и очень успешного сообщества. Я получил сильное информационное сопровождение! Я также понял, что более четырех тысяч липчан, оказывается, меня знают, как минимум, и, как максимум, поддерживают. Ещё я побывал в Сочи — никогда там не был, но много слышал. И если бы не конкурс, кто знает, когда бы я смог побывать там».

«Индекс Мечтателя» — это не только конкурс. Это общение с такими же участниками, с наставниками и экспертами. 200 лучших участников, показавших высокие результаты, отправятся на форум «Путешествие к мечте» в Мастерскую управления «Сенеж» — образовательный центр, на базе которого проводятся обучающие программы и мероприятия для талантливой молодежи: лидеров общественных организаций, социальных активистов, волонтеров, молодых профессионалов. Здесь студенты представят свои идеи и готовность воплотить их в реальность.

«Россия — очень сильное государство, уникальное и по-настоящему ответственное для граждан. Хочется внести огромный вклад в становление российских детей, потерявших родителей или даже себя. Как говорится, служить Отечеству!», — заключил участник.

На конкурс уже зарегистрировались 7000 молодых людей из 89 регионов нашей страны. Подать заявку на конкурс можно до 15 ноября, а сам конкурс продлится до декабря 2024 года.