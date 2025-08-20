Конкурс грантов «Москва — добрый город» для социальных НКО стартовал в 7-й раз

Столичные власти упростили условия участия в грантовом конкурсе «Москва — добрый город» для некоммерческих организаций. Теперь подать заявку могут НКО, работающие всего полгода, а для организаций, созданных участниками специальной военной операции, временные ограничения полностью сняты, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Конкурс стартовал в седьмой раз, он охватывает шесть ключевых направлений социальной поддержки. Среди них — помощь людям с инвалидностью, поддержка семей в кризисной ситуации, забота о подростках и участниках СВО, а также развитие волонтерского движения.

По словам Собянина, партнерство с некоммерческим сектором позволяет городу расширить спектр социальных услуг для жителей, нуждающихся в особой заботе, и способствует развитию культуры благотворительности в городе.

Общий фонд конкурса грантов «Москва — добрый город» составляет 400 млн рублей. Деньги разделят на три категории: до 1 миллиона, от 1 до 5 миллионов и от 5 до 10 миллионов рублей.

Организаторы запустили образовательную Школу грантов, где участники получат необходимые знания для успешной реализации своих идей. Приоритет отдадут проектам в сферах наставничества, пробации, социальной занятости и сопровождаемого проживания.

Подать заявку на участие можно в личном кабинете на сайте с 27 августа по 30 сентября.

Начиная с 2019 года власти Москвы выделили 2,4 миллиарда рублей на поддержку некоммерческих организаций, работающих в социальной сфере. Благодаря программе «Москва — добрый город» финансирование получили 648 проектов. Грантовый конкурс стал важным инструментом помощи социальным НКО в столице.